Nieuwe toezichthouder bij Zonnehuisgroep IJssel-Vecht

Yolande Mansveld treedt per 1 februari 2019 toe tot de raad van toezicht van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht. In verband met het aflopen van hun zittingstermijn zijn voorzitter Frans van Vessem en lid Gerry Kasper afgetreden.

Dat meldt Zonnehuisgroep IJssel-Vecht op 30 januari. De raad van toezicht bestaat daarmee – naast Mansveld – uit voorzitter Karin Runia, vicevoorzitter Jan van der Spek, Xandra van Praag, Monique Visser en Marc Westenberg.

Dementie

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht (ZGIJV) is gespecialiseerd in de zorg voor ouderen met verschillende vormen van dementie, waaronder alzheimer, en belemmeringen in lichamelijk, psychisch of sociaal functioneren. De organisatie biedt thuiszorg en zorg en behandeling vanuit vijf locaties in Zwolle en Ommen.