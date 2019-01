Verkoop zorgvastgoed Cello definitief na fiat CSZ

Nu het College Sanering Zorginstellingen (CSZ) haar akkoord heeft gegeven, is de verkoop van Landgoed Haarendael in Haaren definitief. Zorginstelling Cello uit Vught doet het voor iets meer dan 3,2 miljoen euro over aan een lokale ondernemer.

Dat schrijft het Brabants Dagblad op 31 januari. De nieuwe eigenaar wordt Haarenaar Wim Vugts. Hij huurt het landgoed al geruime tijd voor ongeveer een ton per jaar. De verkoopprijs is ongeveer dezelfde als die Cello zes jaar geleden wilde hebben toen het uit Haarendael trok. Sindsdien staat het landgoed leeg. Deze zomer ging het opnieuw in de verkoop.

Juridische strijd

Cello en de gemeente Haaren voerden een jarenlange juridische strijd om het landgoed van 33 hectaren langs de N65. De gemeente wilde het complex kopen om er een onderwijscampus te vestigen. Cello koos echter voor Vugts. Die wil er zorgwoningen en een hotel ontwikkelen.

Bezwaar

Provincie Brabant had hij het CSZ bezwaar gemaakt tegen de verkoop, omdat het bang is dat het rijksmonument niet goed beheerd gaat worden. Maar daar gaat het CSZ niet over. Die kijkt alleen of de verkoop volgens de regels verloopt en er een marktconforme prijs is gekregen. “We hebben alles netjes afgewerkt volgens het college”, zegt bestuurder Toine van der Pol van Cello. “Het geld dat we voor Haarendael krijgen, gaat naar de zorg voor cliënten."



Waarschijnlijk passeert de verkoopakte tussen Cello en Vugts binnen twee weken bij de notaris.