Nepboom valt op bezoekers ziekenhuis

Drie bezoekers van een ziekenhuis in Leiderdorp zijn donderdagmiddag gewond geraakt door een omgevallen decoratieboom. De boom, van vier meter hoog, viel om in het restaurant. Hoe erg de slachtoffers er aan toe zijn, is volgens het Alrijne Ziekenhuis nog onduidelijk.

De boom heeft een echte stam, de bladeren zijn nep. Medewerkers en bezoekers die betrokken waren bij het incident worden opgevangen in het ziekenhuis.



Het ziekenhuis laat weten dat het restaurant tot vrijdag dicht blijft. (ANP)