Friese zorgorganisaties werken samen in wondzorg

De pilot voor betere wondzorg, waarin de wijkverpleging van Thuiszorg Het Friese Land, Thuiszorg Zuidwest Friesland, de KwadrantGroep en QualityZorg samenwerken, is succesvol geweest. De nieuwe manier van werken wordt komend jaar voor de wondzorg in heel Friesland ingevoerd.

Dat melden de organisaties op 1 februari. QualityZorg is gespecialiseerd in wondzorg en heeft van De Friesland Zorgverzekeraar voor 2018 - 2020 in Friesland de regiefunctie voor complexe wondzorg gegund gekregen. Het gaat hierbij om wonden die binnen twee tot vier weken niet voldoende genezen zijn.

Wondcamera

QualityZorg schoolt de verpleegkundigen van de zorgorganisaties op het gebied van wondzorg en in het gebruik van de Insight-wondcamera en registratiesysteem. Er wordt met één zorgdossier gewerkt. Dankzij deze samenwerking tussen de drie zorgorganisaties en QualityZorg is er sneller een totaalbeeld van de gezondheid van een cliënt en kan er ook sneller gehandeld worden.

Pilot

QualityZorg startte afgelopen jaar een pilot voor de uitvoering van de wondzorg met de wijkverpleging van Thuiszorg Het Friese Land, Thuiszorg Zuidwest Friesland en de KwadrantGroep. De drie zorgorganisaties en QualityZorg maakten afspraken over de behandeling van complexe wondzorg. De pilot vond plaats in de gemeenten Leeuwarden, Sneek, Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Opsterland. De evaluatie van de pilot is positief en wordt komend jaar gefaseerd voortgezet voor de wondzorg in heel Friesland.