Laurentius vervangt 240 ziekenhuisbedden

Het Laurentius Ziekenhuis in Roermond krijgt 240 nieuwe bedden, matrassen en nachtkastjes. Eind januari is de logistieke operatie gestart.

Dat meldt het Laurentius op 1 februari. De vervanging van de bedden zal verspreid over enkele dagen plaatsvinden. Per dag worden zo’n vijftig bedden omgewisseld voor nieuwe, tijdens de gebruikelijke schoonmaakwerkzaamheden in de beddencentrale van het ziekenhuis.

Ergonomisch

Het project loopt al vanaf 2017. De klinische bedden zijn getest door patiënten en medewerkers. De nieuwe bedden hebben een matras met preventieve werking ter voorkoming van decubitus. Daarnaast is matras het veerkrachtig, waardoor het voor de meeste patiënten langer mogelijk is zichzelf zelfstandig te kunnen omdraaien. Ook is het nieuwe bed praktischer voor de medewerkers, zodat zij hun werk ergonomisch verantwoord kunnen uitvoeren.