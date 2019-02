Woonplaatsbeginsel voor jeugdhulp wordt uitgesteld

Het nieuwe woonplaatsbeginsel voor jeugdhulp wordt niet in 2020, maar in 2021 ingevoerd. Dat hebben gemeentekoepel VNG en het ministerie van VWS besloten.

De reden is dat de nieuwe wet op zijn vroegst eind dit jaar klaar zal zijn, zo schrijft vakblad Binnenlands Bestuur op 31 januari. Implementatie in 2020 is daardoor niet haalbaar.

Gemeentegrenzen

Het woonplaatsbeginsel - dat bepaalt wie de rekening voor de geboden jeugdhulp betaalt - dat nu nog geldt, is financieel nadelig voor een aantal gemeenten. Dan gaat het om gemeenten met gespecialiseerde zorginstellingen, waar veel jongeren verblijven, binnen de gemeentegrenzen. In het nieuwe woonplaatsbeginsel wordt de gemeente waar de jongere vandaan komt, verantwoordelijk voor de kosten van de jeugdhulp bij verblijf.



VNG en VWS hebben ook besloten de compensatieregeling voor voogdij en 18+ nog een jaar te verlengen.