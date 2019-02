Odion benoemt nieuwe bestuurder

Annemarie van Dalen wordt per 21 mei 2019 bestuurder van Odion. Zij volgt in deze rol Henk Steen op die bijna veertig jaar aan de stichting verbonden is, waarvan twintig jaar als bestuurder.

Van Dalen heeft ruime ervaring in de zorgsector, meer in het bijzonder de gehandicaptenzorg. Tot voor kort was Van Dalen bestuurder bij De Opvoedpoli, een organisatie in de jeugd-ggz. Momenteel is zij lid van de raad van toezicht van Amstelring en van Verslavingszorg Noord-Nederland. In 2012 promoveerde zij op het onderwerp “zorgvernieuwing, over anders besturen en organiseren”.

Voor Van Dalen staan visie, innovatie en eigen regie voorop. “De cliënt daadwerkelijk leren kennen als mens met al zijn unieke behoeften, levensverhalen, dilemma’s, angsten en mogelijkheden is voor mij het vertrekpunt van goede zorg”, aldus Van Dalen. “De kern zit voor mij in het consequent doorvertalen van de visie in alles wat we doen.”

Volgens Van Dalen worden de mogelijkheden die innovatieve technologie biedt om eigen regie te vergroten nog onvoldoende benut. Odion –met het hoofdkantoor in Purmerend- levert zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking in de regio Zaanstreek, Waterland en Kennemerland.