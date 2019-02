Zorggroep Ter Weel benoemt nieuwe toezichthouder

John Koster is per 1 februari toegetreden tot de raad van toezicht van Zorggroep Ter Weel in Goes. Dit maakte de organisatie maandag bekend.

Koster is directeur en mede-eigenaar van Holland Consulting Group in Amsterdam en daarnaast hoogleraar marketing aan de Nyenrode Business Universiteit. De raad van toezicht van Zorggroep Ter Weel bestaat naast Koster uit voorzitter Ed Roijers en leden Michael Bakker, Annette van de Meene en Hannie Treffers.

Zorggroep Ter Weel is een aanbieder van ouderenzorg in negen woonzorgcentra in Zeeland. De woonzorgcentra zijn gevestigd in Goes, Hansweert, Krabbendijke, Kruiningen, Rilland en Yerseke.