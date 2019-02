Meer banen in zorg en welzijn

In zorg en welzijn waren er het derde kwartaal van vorig jaar 1,4 miljoen bezette banen, 2,6 procent meer dan precies een jaar eerder. Dat meldt het CBS. Voor alle bedrijfstakken samen bedroeg de groei van het aantal bemenste functies 2,5 procent. Vacatures zijn niet meegeteld.

De toename van het aantal banen was het grootst in kinderopvang en geestelijke gezondheidszorg (respectievelijk 7,1 en 7,4 procent). In de universitaire medische centra (UMC’s) was de stijging het kleinst (0,8 procent). Alleen in de branche sociaal werk waren er minder banen vergeleken met een jaar eerder (2,6 procent minder), aldus het CBS.

Deeltijd

In het derde kwartaal van 2018 was 1 op de 6 banen in Nederland een functie in de bedrijfstak zorg en welzijn. De bedrijfstak heeft een lagere deeltijdfactor dan de totale arbeidsmarkt. In de zorg en welzijn is het aantal contracturen gemiddeld 67 procent van de voltijdsaanstelling. Voor de totale groep werknemers is dat 75 procent. (ANP/Skipr)