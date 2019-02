Humanistisch Verbond en Sitagre willen burn-out uit de ggz

Het Humanistich Verbond en ggz-aanbieder Sitagre bundelen de krachten om werknemers te begeleiden die door burn-out uitvallen. Volgens de twee organisaties komen deze veel van hen nu onnodig in de geestelijke gezondheidszorg terecht. In plaats daarvan zouden ze gebaat zijn bij levensbeschouwelijke begeleiding.

Volgens het Humanistisch Verbond en Sitagre worden de psychische problemen waar mensen mee worstelen te snel als stoornis gediagnosticeerd. "Wij zien vaak mensen op het spreekuur met burn-out klachten", zegt algemeen directeur Bas Tomassen van Sitagre. "Ze missen een doel in hun leven, ervaren een gebrek aan controle over hun leven en werk. Hierdoor kunnen ze ook niet meer omgaan met de problemen die zich onvermijdelijk in verschillende levensfases voordoen."

Tomassen ziet dat dit over het algemeen gepaard gaat een ongezonde levensstijl zoals ongezond eten, onvoldoende bewegen of overmatig drinken. Dit ondermijnt weerbaarheid en belastbaarheid, zodat mensen in een vicieuze cirkel van uitputting terecht komen. "Te vaak krijgen deze mensen in de ggz een zware diagnose als pincode om een behandeling te vergoeden, ook wanneer er betere aanknopingspunten voor herstel zijn," zegt Tomassen.

Ook het Humanistisch Verbond waarschuwt al langer voor de medicalisering van existentiële vragen of geestelijke pijn. "Wij vonden elkaar daarom snel in een gedeelde visie", zegt directeur Christa Compas van het Humanistisch Verbond. "Zingevingsvragen kunnen ieder mens in verschillende fasen van het leven treffen met een ontwrichtende impact. Juist dan verdienen mensen de begeleiding die zij werkelijk nodig hebben – en die begeleiding bieden wij."

Geestelijk verzorgers zouden mensen die vastlopen in hun werk en leven kunnen ondersteunen door te focussen op de levensvragen die achter de problematiek schuilgaan. De inzet van geestelijk verzorgers zou bovendien kunnen helpen voorkomen dat de ggz overbelast raakt doordat mensen er onnodig naartoe worden verwezen, aldus het Humanistisch Verbond en Sitagre.