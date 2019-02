Amerikaanse farmaceuten klagen over Nederland

Amerikaanse farmaceutische bedrijven maken zich zorgen over het verslechterende vestigingsklimaat in Nederland. Dat schrijven de farmaceuten in een brandbrief aan minister Bruno Bruins (Medische Zorg, VVD).

Bedrijven als MSD, Gilead en Janssen vinden dat Nederland zich te veel bemoeit met de prijzen van medicijnen en daardoor te weinig oog heeft "voor de noodzaak van investeringen voor de medicijnen van morgen". Het rendement op nieuwe investeringen is met 1,7 procent inmiddels zo laag dat investeerders zich terugtrekken, schrijven de bedrijven.



Bruins en zijn voorganger Edith Schippers lagen herhaaldelijk in de clinch met farmabedrijven over hoge prijzen van bepaalde medicijnen. De farmaceuten lopen vooral te hoop tegen de inperking van de eigendomsrechten van medicijnen. Zo staat Bruins positief tegenover het initiatief van apothekers om gepatenteerde medicijnen na te maken. Ook onderzoekt hij 'dwanglicenties' om extreem dure patenten te omzeilen. (ANP)