Last onder dwangsom voor Limburgse kliniek

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Indigoletta B.V. een last onder dwangsom opgelegd. Dit bedrijf biedt onder de naam Arenborghoeve in Venlo cosmetische en esthetische chirurgie en behandelingen aan. In juli had de inspectie al gezegd dat de kliniek 22 tekortkomingen moest herstellen.

In de drie maanden die de kliniek kreeg voor de verbeteringen, is niet genoeg bereikt. Op 12 van de 22 punten zijn nog verbeteringen nodig, zo concludeert de inspectie. Dit is het geval op het gebied van bestuurlijke verantwoordelijkheid, kwaliteit en veiligheid, zorgproces, medicatieveiligheid en medische technologie. Arenborghoeve mag nog altijd geen operaties uitvoeren.



Arenborghoeve krijgt vier weken de tijd om alsnog orde op zaken te stellen. Gebeurt dit niet, dan volgt een boete van 10.000 euro. (ANP)