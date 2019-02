Ivf-kind heeft niet meer kans op kanker

Kinderen geboren uit een ivf-behandeling hebben niet meer kans op kanker dan spontaan verwekte kinderen, ook niet op de langere termijn. Dat staat in een onderzoek van het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis, het Erasmus MC, het Amsterdam UMC en de Vrije Universiteit, uitgevoerd in samenwerking met alle twaalf ivf-klinieken en twee fertiliteitsklinieken in Nederland.

Het onderzoek maakt deel uit van een grotere landelijke studie naar de eventuele gezondheidsproblemen na ivf in de periode 1980-2001. Bij voortplantingstechnieken als ivf, die sterk verschillen van een spontane bevruchting is het "theoretisch denkbaar" dat er risico’s bestaan voor de gezondheid van het kind. Daarom is inmiddels de kans op kanker onderzocht onder tienduizenden kinderen. Het 'oudste ivf-kind' is inmiddels 33. (ANP)