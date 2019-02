Spaarne mag van ACM bariatrie Slotervaart overnemen

Spaarne Gasthuis mag de afdeling Bariatrie van het failliete Slotervaartziekenhuis overnemen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 5 februari besloten. Volgens de ACM blijft er na de overname voldoende concurrentie over.

Het Spaarne Gasthuis, met vestigingen in Hoofddorp en Haarlem, maakte het voornemen tot overname medio januari bekend. De afdeling bariatrische chirurgie van MC Slotervaart is een topzorgcentrum voor bariatrische chirurgie en was daarvoor erkend als internationaal Centre of Excellence. De afdeling deed zo’n 1200 maagverkleiningen per jaar en heeft circa 7000 patiënten onder controle.