Nieuw onderzoek naar duur MS-medicijn

Er komt nieuw onderzoek naar de effectiviteit van Fampyra, een medicijn voor mensen die lijden aan multiple sclerose. Dat heeft minister Bruno Bruins (Medische Zorg) bekend gemaakt. Het kan er toe leiden dat het middel uiteindelijk toch wordt toegelaten tot het basispakket.

Zorginstituut Nederland, dat de minister adviseert over nieuwe medicijnen, concludeerde eerder dat het middel niet effectief is. Daarom kwam er een einde aan de vergoeding van Fampyra. Een aantal patiënten meent wel degelijk baat te hebben bij het middel en bood een petitie aan in de Tweede Kamer, met meer dan 41.000 handtekeningen.

Fabrikant BioGen gaat het onderzoek uitvoeren, samen met de Nederlandse Vereniging van Neurologie, zonder dat de overheid eraan meebetaalt. Gekeken wordt voor welke patiënten het middel mogelijk wel kan helpen. De partijen hopen over zes maanden hun conclusies te presenteren, aldus Bruins. Tot die tijd blijft het middel buiten het basispakket. (ANP)