Brussel: toegang medisch dossier in hele EU

Europeanen moeten in de toekomst in de hele EU veilig toegang kunnen hebben tot hun elektronische patiëntendossier (EPD). De Europese Commissie heeft de lidstaten aanbevelingen gedaan om zo'n e-gezondheidsnetwerk op te zetten.

Iemand die in een ander EU-land bijvoorbeeld een been breekt kan dan aan een arts een röntgenfoto van een eventuele eerdere breuk laten zien. Dat bespaart tijd en geld, aldus EU-commissaris Vytenis Andriukaitis (Gezondheid). Volgens deze Litouwse oud-chirurg kan snelle uitwisseling soms levensreddend zijn.

Epd

Informatie over chronische aandoeningen, allergieën of intolerantie voor geneesmiddelen kan snel beschikbaar zijn als die in het buitenland is op te roepen. Laboratoriumtests en rapporten na ontslag uit het ziekenhuis zouden op termijn ook moeten worden opgenomen in het EPD.

Brussel stelt verder dat de weg nu vrij is om een technische standaard te ontwikkelingen voor de Europese uitwisseling van patiëntendossiers. Burgers moeten wel altijd toestemming geven. Gegevensbescherming is van het grootste belang, aldus de Europese Commissie.

Naar verwachting doen tegen eind 2021 achttien landen mee aan de uitwisseling van patiëntendossiers en elektronische recepten. Sinds kort kunnen Finnen met een e-recept al geneesmiddelen kopen in Estland. Luxemburgse artsen kunnen binnenkort toegang krijgen tot dossiers van Tsjechische patiënten. (ANP)