Stichting De Opbouw benoemt nieuwe toezichthouders

Esther Reinhard en Hans Groenendijk zijn per 1 februari benoemd tot lid van de raad van toezicht van Stichting De Opbouw. Zij volgen Marc Koster en Pieter de Vente op in de raad.

Reinhard is directeur van Curium – LUMC, een jeugd-ggz-instelling in Oegstgeest. Zij wordt in de raad van toezicht van De Opbouw voorzitter van de auditcommissie. Groenendijk is voorzitter van de raad van bestuur van Stichting Woonzorggroep Samen. Hij neemt in de raad van toezicht van De Opbouw de portefeuille zorg en innovatie op zich.

Met het benoemen van de nieuwe toezichthouders heeft De Opbouw naar eigen zeggen waardige opvolgers gevonden. "Een professionele en positief kritische raad is in deze tijd extra van belang, omdat de zorg een uiterst dynamisch werkveld is met steeds nieuwe vraagstukken en andere eisen", aldus de organisatie.

Stichting De Opbouw richt zich in de provincies Noord-Holland, Utrecht en Gelderland op zorg aan ouderen, verstandelijk gehandicapten en jeugd.