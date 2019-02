Viattence leidt mensen met uitkering op voor de zorg

Zorgaanbieder Viattence richt de pijlen op een nieuwe groep om arbeidstekorten op te vangen. Samen met de gemeenten Heerde, Epe en Apeldoorn, werkbedrijf Lucrato en de ROC’s Deltion en Landstede gaat Viattence mensen met een uitkering opleiden voor de zorg.

In totaal worden er 25 uitkeringsgerechtigden opgeleid voor de functie van helpende zorg en welzijn, niveau 2. De deelnemers kunnen de opleiding volgen met behoud van uitkering. De studenten starten op maandag 11 februari met hun opleiding en kunnen een jaar later met diploma gelijk aan de slag bij Viattence. Ook interne medewerkers die willen doorstromen komen voor het opleidingstraject in aanmerking.

Omdat niet iedereen meteen geschikt is om de zorg in te gaan zijn in het voortraject verschillende gesprekken met potentiële kandidaten gevoerd. Ook is een capaciteitstest afgenomen. De feitelijke opleiding wordt gegeven op Viattence-locaties De Speulbrink in Vaassen en Wendhorst in Heerde. Docenten lopen mee in de praktijk. ‘s Ochtends en ’s avonds zijn de studenten in de praktijk en ‘s middags is er van maandag tot en met donderdag les.