Orthopeden Slotervaart vinden onderdak bij focuskliniek

Drie orthopedisch chirurgen van het failliete Slotervaart Ziekenhuis gaan in Amsterdam Zuidoost verder onder de vleugels van zelfstandige kliniek Xpert Clinic. Patiënten die onder behandeling waren in MC Slotervaart kunnen hun behandeling in de nieuwe Xpert Orthopedie -kliniek voortzetten bij hun vertrouwde specialist.

“We hebben enorme inspanningen verricht om te voorkomen dat patiënten tussen wal en schip raken,” zegt Marieke Bernaards, businessline manager van Xpert Clinic. “We nemen niet alleen de zorg over, maar hebben ook alle patiënten geïnformeerd en huisartsen in de regio ingelicht. We doen er alles aan om de afspraken die in het Slotervaart met patiënten gemaakt zijn na te komen. Tot nu toe loopt dat zeer voorspoedig: we kunnen de zorg voor alle patiënten uit het Slotervaart volledig continueren.”

Voordeel

De voormalige orthopeden van MC Slotervaart werken verder onder de naam Xpert Orthopedie. De kliniek maakt deel uit van Xpert Clinic, een gespecialiseerde kliniek voor hand- en polschirurgie met 22 vestigingen verspreid over het land. Xpert Orthopedie biedt brede orthopedische zorg en staat –naar eigen zeggen- voor ‘vrijheid in bewegen’. “Het voordeel van een focuskliniek is dat patiënten zeer gespecialiseerde artsen zien en een kwalitatief goede behandeling krijgen in een patiëntvriendelijke omgeving”, zegt Bernaards. “Daarnaast hebben patiënten snelle toegang: er is direct plek op de poli en voor een operatie zijn de wachttijden kort. Ook diagnostiek kunnen wij snel organiseren.”

Nieuwe poli’s

Vooralsnog zal de orthopedische zorg worden aangeboden in het netwerk Amsterdam. Patiënten kunnen terecht voor behandeling en poli in de vestiging in Zuidoost en op de poli in Amsterdam-West. Daarnaast gaan deze maand spreekuurlocaties in Hilversum en Almere open. “Dit past binnen onze netwerkgedachte, waarbij we patiënten de mogelijkheid willen bieden om dicht bij huis op spreekuur te komen. We zijn ervan overtuigd dat Xpert Orthopedie een nieuw alternatief is voor een regulier ziekenhuis. Door specialisatie en focus is bij ons een grotere mate van kennis en kunde aanwezig. Bovendien hebben we afspraken met alle zorgverzekeraars. Patiënten kunnen dus zelf de keuze maken waar ze zich willen laten behandelen.”