'Cliënten failliet Joost Zorgt krijgen nog zes weken zorg'

Cliënten van de failliete Utrechtse thuiszorgorganisatie Joost Zorgt zijn nog zes weken gegarandeerd van zorg. Dat zegt wethouder Maarten van Ooijen (ChristenUnie) in antwoord op vragen van de SP. Het is nog niet duidelijk of een andere instelling de zorgtaken van Joost Zorgt overneemt, zo meldt RTV Utrecht.

Oprichter Joost Nauta maakte het faillissement eerder deze week bekend. Als oorzaak wijst Nauta een langdurig zakelijk conflict over geld met zorgverzekeraar Zilveren Kruis aan. "De benodigde continuïteit van zorg in de huidige situatie kan niet langer gegarandeerd worden", aldus het zorgbedrijf. Het faillissement treft ongeveer 300 medewerkers, waarvan de helft in vast dienstverband en 800 cliënten.

Joost Zorgt is werkzaam in de regio Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Flevoland en West-Brabant. Oprichter Nauta heeft een ernstige spierziekte. Uit onvrede over het reguliere zorgaanbod richtte hij in 2006 een eigen thuiszorgorganisatie op.

De Utrechtse wethouder van Ooijen is dagelijks in gesprek met de curator van de instelling. Die gaf de garantie af over de zorg voor de komende zes weken, aldus RTV Utrecht.