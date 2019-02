Diakonessenhuis coacht COPD-patiënt op afstand

Het Diakonessenhuis introduceert deze week de SanaCoach-COPD. Dit is een digitaal programma waarmee patiënten met de longziekte COPD thuis via de computer, tablet of smartphone hun gezondheid kunnen monitoren. Het ziekenhuis verwacht zo spoedopnames te voorkomen.

SanaCoach COPD is een beveiligde en persoonlijke pagina op het internet voor mensen met COPD. Binnen dit programma kunnen patiënten en artsen en verpleegkundigen met elkaar communiceren. Met het programma kunnen patiënten hun klachten goed in de gaten houden. Ook leren ze over hun behandeling en het omgaan met hun ziekte. Ze krijgen bijvoorbeeld tips en adviezen over voeding, bewegen, inhalatiemedicijnen of stoppen met roken.

"We verwachten dat patiënten via de coach het verergeren van hun klachten sneller herkennen en zo eerder actie ondernemen. Daardoor kunnen ze een spoedopname vanwege een zogenaamde longaanval voorkomen", aldus het ziekenhuis.

Dit jaar kunnen 75 tot 100 patiënten ervaring opdoen met het programma.