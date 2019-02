ParticipatieKliniek wil zich in Overloon vestigen

De ParticipatieKliniek gaat zich mogelijk in Overloon vestigen. De landelijk bekende kliniek, waar zorgpersoneel leert op te kijken door de ogen van de patiënt, heeft interesse in het verzorgingshuis Huize Loôn, dat binnenkort leeg komt te staan, zo meldt dagblad De Gelderlander.

Het opleidingscentrum zat tot voor kort op tijdelijke basis in Megen. De verhuizing naar Overloon staat nog niet vast. Het pand van Huize Loôn wordt verkocht. De ParticipatieKliniek zou in ‘een soort anti-kraakformule’ het gebouw voor een nieuwe eigenaar kunnen bewaken, schrijft de regionale krant.

"Het is beslist niet zo dat op korte termijn de eerste opleidingen van start kunnen gaan", zegt zegt Stef Verhoeven van ZorgVeilig, de stichting achter de ParticipatieKliniek. "We moeten eerst het regionale netwerk in kaart brengen. Samenwerking zoeken met de roc's, hogescholen en andere zorgpartijen. Dan kunnen we misschien in Overloon terecht, maar het kan ook zijn dat het Mill of Nijmegen wordt."