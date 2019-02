Onderzoek naar zorg dementerende met depressie

De Open Universiteit en de Radboud Universiteit hebben 240 duizend euro gekregen voor een onderzoek naar de zorg voor dementerende verpleeghuisbewoners met een depressie. Ondzoerzoekers gaan in kaart brengen wat in de praktijk gebeurt naast een officieel ingezette behandeling als een bewoner met dementie een depressiediagnose krijgt.

OU-psycholoog Roeslan Leontjevas: "We zagen in eerder onderzoek dat mensen beter worden nadat hun diagnose bekend wordt, ook al worden ze niet of niet optimaal behandeld. De bewoners zelf, hun familie en de zorgmedewerkers kunnen bepaalde acties ondernemen waardoor een zogenaamd niet-specifiek effect ontstaat. Daar is nog weinig over bekend."

Volgens de onderzoekers worden veel psychosociale interventies top-down bedacht, vanuit een bepaalde theorie, maar is het ook belangrijk om te leren van de bestaande succesvolle ervaringen in de praktijk. Dit moet resulteren in betere persoonsgerichte zorg.