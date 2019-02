WZA-bestuursvoorzitter Ponsioen gaat met pensioen

Bestuursvoorzitter Boudewijn Ponsioen van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) legt in september 2019 zijn functie neer. De raad van toezicht en Ponsioen hebben "in goed onderling overleg" besloten om afscheid van elkaar te nemen. De bestuursvoorzitter gaat met pensioen.

"Het WZA staat de komende jaren voor een groot aantal nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen", zegt Eduard Klasen, voorzitter van de raad van toezicht van het WZA. De rvt en Ponsioen zien dit als een natuurlijk moment om het stokje over te dragen aan een opvolger.

Ponsioen is sinds juni 2007 de voorzitter van de raad van bestuur van het WZA. In de afgelopen jaren heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de positieve positionering van het WZA, aldus de rvt. Klasen: "Het WZA is daardoor uitgegroeid tot een kwalitatief sterk en zeer goed bekendstaand regionaal ziekenhuis met een solide financiële basis."

De raad van toezicht heeft inmiddels een start gemaakt met de werving- en selectieprocedure voor een opvolger van de bestuursvoorzitter. Voor de zomer wordt hierover meer bekendgemaakt, evenals over het precieze moment van vertrek.