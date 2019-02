Tandartsen boos om inkoopbeleid VGZ

Het voornemen van VGZ om voortaan zelf tandheelkundige implantaten te gaan inkopen is de zorgverzekeraar op forse kritiek uit de sector komen te staan. Tandartsenvereniging KNMT overweegt zelfs juridische stappen.

VGZ maakte donderdag bekend zelf implantaten centraal in te gaan kopen en afspraken te maken met leveranciers van tandheelkundige implantaten. Aanleiding zijn de hoge kosten die tandartsen in rekening brengen. Met deze maatregel zouden miljoenen kunnen worden bespaard, aldus de zorgverzekeraar.

Weggezet

De KNMT reageert verbolgen. "Tandarts-implantologen zijn weggezet alsof ze alleen maar bezig zijn met het realiseren van woekerwinsten. VGZ verdraait hiermee willens en wetens de feiten", stelt Wolter Brands, voorzitter van de beroepsvereniging van tandartsen.

De vereniging maakte eind 2018 al bezwaar tegen het voorgenomen inkoop- en vergoedingsbeleid voor implantaten van VGZ. De KNMT waarschuwde haar leden dat ook de overeenkomsten met tandarts-implantologen "fors" zouden worden aangepast. "De vergoeding aan de verzekerde zal in 2019 niet meer het maximum NZa-tarief zijn, maar in veel gevallen de netto-inkoopprijs", zo meldde de vereniging destijds.

Volgens de tandartsenvereniging wekte VGZ bovendien ten onrechte indruk dat KNMT het eens was met voorgenomen inkoopbeleid. KNMT stuurde daarop ook een brandbrief naar de NZa met het verzoek om een onderzoek in te stellen naar dit beleid. De vereniging liet toen weten juridisch advies in te winnen en overweegt nu verdere stappen.

Laagste prijs

Ook de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) is boos op VGZ. "Door enkel te sturen op de laagste prijs gaat VGZ op de stoel van de zorgverlener zitten", zo is te lezen in een verklaring van de associatie. "Hierbij schuift zij de verantwoordelijkheid volledig af op tandartsen om vervolgens een financiële besparing te claimen die VGZ grotendeels in eigen zak steekt."

De ANT verwijt de zorgverzekeraar verkeerde informatie te geven over de deelnemende implantaatfabrikanten. "VGZ heeft aangegeven contracten te hebben met 12 fabrikanten, waarvan de belangrijkste, Straumann en Camlog, beide betwisten een overeenkomst te hebben met VGZ", beweert de tandartsenassociatie.

Tot slot zou VGZ tandartsen op deze manier dwingen om te werken met systemen waarmee ze onvoldoende vertrouwd zijn. "De lijst van implantaatmerken is kort en lijkt enkel op basis van prijs te zijn samengesteld. Duurdere en daarmee veelal kwalitatief betere producten worden hiermee bij voorbaat uitgesloten", aldus de ANT. Ook de ANT heeft zich tot de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gewend voor een oplossing.

Overleg

VGZ wil inhoudelijk niet op de verwijten reageren, maar nodigt de tandartsen uit om weer aan de overlegtafel te komen. "Voorheen zaten we met elkaar om de tafel. De tandartsen zijn op een gegeven moment uit dat overleg gestapt. Wij zouden dat graag weer willen oppakken, zodat we de zaken samen kunnen bespreken", zegt een woordvoerder van de zorgverzekeraar.