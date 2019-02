Joris Zorg geeft woongroepen eigen keuken

Joris Zorg gaat over van één centrale keuken naar kleinere keukens per woongroep. Iedere woongroep van 10 tot 12 bewoners krijgt een eigen buurtkamer waar het eten bereid kan worden en samen gegeten kan worden. Om de overgang mogelijk te maken is Joris Zorg een samenwerking aangegaan met Daily Fresh Food uit Geleen.

Dianne Engels (bestuurder Joris Zorg), Frans Hochstenbag en Marcel Devilee (directie Daily Fresh Food) tekenden onlangs voor de samenwerking.

"Als het thuis niet meer gaat en mensen verhuizen naar Joris Zorg dan willen wij dat zij hun leven zoveel mogelijk kunnen voortzetten zoals zij dat gewend waren. Eten op vaste tijden in het restaurant van het verzorgingshuis past hier niet langer bij. Onze bewoners krijgen daarom meer vrije keuze in wat, waar en wanneer zij willen eten. In het restaurant, op de eigen kamer of in de buurtkamer van de afdeling. Eet men nu 's middags warm, straks krijgen de bewoners ook de keuze om 's avonds warm te eten", aldus Joris Zorg, een zelfstandige zorgorganisatie die actief is voor ouderen in met name de gemeenten Oirschot en Eersel.