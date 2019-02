Reinaerde krijgt nieuw woonzorggebouw in Utrecht

Zorgorganisatie Reinaerde, woningcorporatie GroenWest, en ontwikkelaar HEVO hebben afspraken gemaakt voor de ontwikkeling, realisatie en het gebruik van een nieuw woonzorggebouw aan de Pratumplaats in Utrecht.

In het woonzorggebouw komen 25 tweekamerappartementen voor mensen met een zorg- en ondersteuningsvraag. Ook zijn er algemene ruimtes waar de bewoners gezamenlijk activiteiten kunnen ondernemen. Er is een flexibel ontwerp opgesteld dat geschikt is voor verschillende mensen met verschillende zorg- en/of ondersteuningsvragen. Door het flexibele karakter is een verbouwing niet nodig als de zorgbehoefte verandert, zo laat ontwikkelaar HEVO weten.



In het nieuwe gebouw wordt 24 uur per dag zorg en ondersteuning geboden aan mensen met een ondersteuningsvraag. Overdag worden de bewoners begeleid op basis van het ondersteuningsplan en de individuele ontwikkelingsmogelijkheden. "Het doel voor de bewoners is om te groeien naar een zo prettig en zelfstandig mogelijk leven", stelt de ontwikkelaar.

Reinaerde biedt de bewoners ondersteuning bij het leren omgaan met hun beperking, veiligheid, koken, gezondheid, sociale zelfredzaamheid, hygiëne en administratie. Met de ondernemers aan de Pratumplaats wordt bekeken of hiervoor een nadere samenwerking kan worden aangegaan, aldus HEVO.