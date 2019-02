﻿Diabetes Fonds en Diabetesvereniging Nederland willen samengaan

Het Diabetes Fonds en Diabetesvereniging Nederland (DVN) willen de krachten bundelen en samen één organisatie vormen. Dat hebben de twee organisaties bekend gemaakt.

Beide organisaties zien veel voordelen in een vergaande samenwerking. "We onderzoeken hoe we als één organisatie maatschappelijk meer kunnen bereiken, meer impact kunnen hebben, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidsbevordering en preventie, en op die manier nog beter het verschil kunnen maken voor mensen met diabetes", zo laten ze weten.

Diabetesvereniging Nederland verbindt mensen met diabetes, behartigt hun belangen en ondersteunt hen in het dagelijks leven met diabetes. Het Diabetes Fonds financiert van wetenschappelijk onderzoek naar betere behandelingen, genezing en complicaties van diabetes. In de komende periode werken Diabetes Fonds en Diabetesvereniging Nederland aan een nadere uitwerking van de samenwerking.