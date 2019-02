St Jansdal vrijgesteld van wachttijd bij overname ziekenhuis Lelystad

Het ziekenhuis St Jansdal krijgt een ontheffing van de wachtperiode om de locatie Lelystad van MC IJsselmeerziekenhuizen over te nemen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) besloten.

Normaal gesproken mogen ondernemingen pas een overname tot stand brengen als de ACM hiervoor definitieve toestemming heeft gegeven na een inhoudelijke beoordeling. De ACM kan hierop een uitzondering maken en ontheffing verlenen van de wachtperiode als er sprake is van bijzondere omstandigheden, zoals een faillissement.

Met de inhoudelijke beoordeling is de ACM momenteel bezig. De ontheffing loopt daar niet op vooruit, benadrukt de marktwaakhond.

St Jansdal heeft op 1 februari formeel toestemming gevraagd aan de ACM voor overname van de MC IJsselmeerziekenhuizen, die in het najaar falliet gingen evenals zusterorganisatie MC Slotervaart. Eind november bereikte het ziekenhuis in Harderwijk een akkoord met de curatoren over de overname van IJsselmeerziekenhuizen. Voor het Slotervaart bleek geen doorstart mogelijk.