KWF: voorkom baarmoederhalskanker met een prik

KWF Kankerbestrijding roept alle ouders van meisjes van 12 en 13 jaar op om hun dochters te laten inenten tegen HPV, de veroorzaker van baarmoederhalskanker. De belangenorganisatie begint vrijdag met een campagne, die volledig online is.

Minder dan de helft van alle meisjes die nu 14 zijn, is ingeënt en dat aantal is volgens KWF veel te laag. Jaarlijks krijgen in Nederland meer dan 750 vrouwen de diagnose baarmoederhalskanker en sterven 200 vrouwen aan de gevolgen hiervan. De HPV-prik verkleint de kans op baarmoederhalskanker met 75 procent.

"Het leed dat kanker veroorzaakt, kunnen we met een prik voorkomen. Tegen twijfelaars wil ik zeggen: er doen veel fabeltjes de ronde over dit onderwerp. Er zijn geen noemenswaardige bijwerkingen; het krijgen van kanker is veel ingrijpender'', zegt Johan van de Gronden, directeur bij KWF.

HPV- vaccin

Om alle HPV-gerelateerde vormen van kanker zoveel mogelijk tegen te gaan, is het volgens hem noodzakelijk dat alle meisjes tot 18 jaar worden ingeënt. Meisjes van 16 krijgen een herinneringsoproep en kunnen, als ze nog niet gevaccineerd zijn, alsnog de prik halen. "Het HPV- vaccin is het enige vaccin dat via een Rijksprogramma beschikbaar is en kanker kan voorkomen. Ook heeft het virus een relatie met het ontstaan van mond- en keelkanker", aldus Van de Gronden. (ANP)