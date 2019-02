'Middelen voor chemo uit afgekeurde fabriek'

Nederlandse patiënten hebben in 2016 middelen voor chemotherapie gekregen waarvan grondstoffen in een door Europese inspecties afgekeurde Chinese fabriek waren geproduceerd. Dat meldt onderzoeksprogramma Zembla.

In de fabriek was volgens de programmamakers sprake van ernstig risico op vervuiling van producten. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zou een en ander direct uit de handel hebben gehaald, maar Zembla zegt te hebben ontdekt dat twee grondstoffen voor chemotherapeutica niet verboden werden "omdat volgens de inspectie er geen andere leverancier voor handen was".

De fabriek maakte middelen tegen onder meer blaaskanker, borstkanker en tumoren in het hoofd-hals gebied. (ANP)