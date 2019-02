'Salmonellabacterie besmet mensen met slimme truc'

Onderzoekers van de Universiteit Utrecht hebben ontdekt hoe de Salmonellabacterie misbruik maakt van een van de verdedigingsmechanismen van het lichaam om darmcellen binnen te dringen. Volgens de universiteit is de vondst een belangrijke stap voor het ontwikkelen van nieuwe medicijnen om Salmonella-infecties te voorkomen.

In Nederland worden elk jaar 50 duizend mensen besmet met Salmonellabacteriën via rauwe dierlijke producten zoals kip- of varkensvlees, eieren of zuivelproducten. Zo'n besmetting veroorzaakt ernstige diarree die dagen kan aanhouden. Ook kan het leiden tot ernstigere vormen, zoals buiktyfus.

De slijmlaag van de darm vormt normaal gesproken een belangrijke verdedigingslinie tegen bacteriële darminfecties zoals Salmonella. De onderzoekers zijn er nu achter gekomen dat de bacterie gebruik maakt van een bepaald bindingseiwit om deze verdedigingslinie te passeren en de cellen binnen te dringen. "Met een slimme truc heeft de Salmonellabacterie een manier gevonden om een verdedigingsmechanisme van het lichaam te misbruiken voor het veroorzaken van een infectie", aldus infectiebioloog Karin Strijbis.

Over de vondst wordt op 14 februari gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift PLOS Pathogens. (ANP)