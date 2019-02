Maeykehiem verwelkomt nieuwe leden raad van toezicht

Marie-Anne de Groot en Wybe Sierksma treden per 1 februari 2019 toe tot de raad van toezicht van Stichting Maeykehiem, een Friese organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij volgen Saakje Mulder en Piet Hoekstra op, van wie de maximale benoemingstermijn is afgelopen.

De Groot is momenteel directeur/bestuurder bij de penitentiaire inrichting Veenhuizen. Zij brengt volgens Maeykehiem veel ervaring mee op het gebied van innovatie, bedrijfsprocessen en ketensamenwerking.

Sierksma is als zelfstandige actief als raadgever, ondernemer en toezichthouder bij diverse organisaties, onder meer in het onderwijs en de zorg. Hij heeft een jarenlange achtergrond in accountancy bij de Rijksoverheid en KPMP en daarnaast als bestuurder in de gehandicaptenzorg.

Stichting Maeykehiem is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in Zuidwest-Friesland. De organisatie biedt huisvesting, woonbegeleiding, werkmogelijkheden, dagbesteding en helpt bij een zinvolle invulling van de vrije tijd. Maeykehiem heeft op dit moment locaties in Sint Nicolaasga, Langweer, Sneek en Balk en is van plan de komende jaren de dienstverlening verder uit te breiden binnen de regio Zuidwest-Friesland. (ANP)