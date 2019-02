Onderzoek Altrecht naar dood patiënte niet openbaar

Altrecht wil de resultaten van het onderzoek naar de dood van de 31-jarige Suzanne Zwarts niet openbaar maken. De Utrechtse aanbieder van geestelijke gezondheidszorg wil heeft resultaten van het interne onderzoek wel naar de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gestuurd, zo meldt het AD.

Zwarts maakte in februari 2018 in de gevangenis in Zaanstad een eind aan haar leven, nadat Altrecht haar uit de kliniek had weggestuurd. Altrecht stuurde de nabestaanden van Zwarts een paar maanden na haar dood een excuusbrief, waarin geneesheer-directeur Pieter Prins en de raad van bestuur van Altrecht erkennen dat er op belangrijke punten niet juist is gehandeld.

Na publicaties in het AD en Kamervragen van de SP begon Altrecht een intern onderzoek naar het verloop van de zorg en het handelen door Altrecht. Dat onderzoek is nu afgerond. "We hebben dit naar de Inspectie gestuurd, en zijn in afwachting van hun antwoord", zo laat de ggz-organisatie weten. "Het onderzoek zelf is vertrouwelijk, en alleen in te zien voor diegenen die er ook direct aan meegewerkt hebben."