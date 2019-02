Samenwerking voor uniforme codering medische hulpmiddelen

Intrakoop, het Landelijk Netwerk Assortimentscoördinatoren in de Gezondheidszorg (LNAG) en het Gebouwen Management Gezondheidszorg (GMG) gaan samenwerken aan een uniforme codering voor de medische hulpmiddelen van ziekenhuizen. Dat moet leiden tot een doelmatiger en veiliger inzet van hulpmiddelen.

Nu classificeren zorgorganisaties medische hulpmiddelen onafhankelijk van elkaar. Het resultaat is een wildgroei aan codes. Artikeldatabases zijn daardoor onoverzichtelijk, zeker als het gaat om assortimentsoverzichten, artikelomschrijvingen, gebruikstoepassing, prijzen en alternatieven. Als gevolg hiervan staan ook financiële gegevens onduidelijk en verkeerd in grootboekrekeningen. Een doorn in het oog van de LNAG en van Frank Kaptein, bestuurder van Intrakoop: "Zo laten ziekenhuizen kansen liggen. Goede classificatie maakt betrouwbare benchmarks mogelijk. Het draagt bij aan efficiënt assortimentsbeheer en doelmatige en veilige inzet van medische hulpmiddelen."

De oplossing wordt gezocht in een zogeheten AOC-codering, zoals die al bestaat voor medische apparatuur. In het kader van de invoering van de Europese Verordening Medical Device Regulations (MDR) krijgt elk individueel medisch hulpmiddel vanaf mei 2020 ook al verplicht een productidentificatiecode van de leverancier. Deze Unique Device Identification (UDI)-code borgt de identificatie en traceerbaarheid van alle medische hulpmiddelen in de Europese markt. Toch zien Intrakoop en zijn partners bij zorgorganisaties een groeiende behoefte aan het classificeren van artikelen op hun toepassing. Door de productidentificatie en de AOC-codering met elkaar in verband te brengen zouden zij meer inzicht in hun assortiment en de kosten van medische hulpmiddelen kunnen krijgen.