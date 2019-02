Kennemerhart benoemt nieuwe toezichthouders

De raad van toezicht van ouderenzorgorganisatie Kennemerhart heeft twee nieuwe leden. Tim Winkler en Mark de Jong zijn per 1 januari toegetreden tot de raad.

Winkler is psycholoog en specialist in verandermanagement. Hij bekleedde diverse HR-management- en directiefuncties in de zorgsector. Zijn laatste functie was HR-manager bij het gefuseerde OLVG in Amsterdam. Momenteel is hij zelfstandig organisatieadviseur en projectmanager vanuit Twinkler Consultancy in Haarlem. Binnen de rvt van Kennemerhart is Winkler aangesteld voor de portefeuille Kwaliteit en Strategische HR en neemt daarnaast zitting in de Kwaliteitscommissie.

De Jong is financieel bestuurder bij Alrijne Zorggroep. Hij was eerder werkzaam in het bedrijfsleven op bestuursniveau en heeft de nodige ervaring als toezichthouder, onder meer in de ouderenzorg. Tevens is hij nauw betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe governancecode in de zorg. In de rvt van Kennemerhart gaat de Jong zich bezighouden met de portefeuille Financiën en Vastgoed.

Kennemerhart, in 2018 ontstaan uit een fusie tussen ouderenzorgorganisaties SHDH en Amie Ouderenzorg, levert diensten vanuit tien verschillende woon- en zorglocaties, vanuit dag- en ontmoetingscentra en bij mensen thuis. Op drie locaties wordt geriatrische revalidatiezorg aangeboden. De organisatie is actief in de gemeenten Haarlem, Bloemendaal, Zandvoort, Bennebroek, Heemstede en omgeving.