Mogelijk soepeler regels bloeddonatie homo's

Bloedbank Sanquin kijkt naar mogelijkheden om in de toekomst soepeler om te gaan met bloeddonatie door homoseksuelen. Een woordvoerder van Sanquin zegt dat naar aanleiding van een bericht van de NOS over dit onderwerp. Mogelijk wordt de wachttijd om bloed te geven, verkort van de huidige twaalf naar vier maanden.

"Dat heeft echter nog wel veel stappen in het proces én overleg met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) nodig.'' Volgens hem is er echter nog geen definitief besluit genomen en geen datum bepaald waarop dit zou moeten ingaan.

In Nederland mogen homoseksuelen alleen bloed doneren als ze twaalf maanden geen seks hebben gehad. De rechtvaardiging is dat de kans op een seksueel overdraagbare aandoening groter zou zijn bij deze 'risicogroep'. Of ze veilige seks hebben, of een vaste relatie hebben, wordt hierbij niet meegewogen.

De fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer, Rob Jetten, pleitte donderdag in het AD voor zo'n verkorte ‘wachttijd’ voor homoseksuele mannen die bloed willen doneren. "Is een heteroseksuele man die vreemdgaat niet een groter risico?" vraagt hij zich af in een opiniestuk in de krant. Hij wil toe naar een ‘wachttijd’ van drie maanden. (ANP)