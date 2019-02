NAPA benoemt Bert Speijer tot nieuwe voorzitter

De ledenraad van de Nederlandse Associatie voor Physician Assistants (NAPA) heeft Bert Speijer benoemd tot nieuwe voorzitter. Hij volgt per november 2019 Vincent Straten op, van wie dan de tweede benoemingstermijn afloopt.

Speijer werkt sinds 2007 als PA binnen het wervelkolomcentrum van het UMC Groningen. De afgelopen jaren was hij actief als bestuurslid binnen de NAPA. Daarnaast is hij als adviseur betrokken bij de werkveldadviescommissie van de MPA-opleiding in Groningen. Hij speelde een grote rol bij het opzetten van een netwerk tussen MCL-UMCG-Martini ziekenhuizen voor scholing van PA en VS in Noord-Nederland, waar in november 2018 de aftrap van is geweest. Daarnaast was hij verantwoordelijk voor de oprichting van de vakgroep van PA’s in het UMCG.

Als nieuwe voorzitter van NAPA zal Speijer sturing geven aan de verdere groei en professionalisering van de organisatie en het vak.