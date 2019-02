Dreigend tekort aan antibioticum gonorroe

"Er is een acuut probleem als het gaat om de behandeling van de soa gonorroe." Dat zegt professor Henry de Vries van de GGD Amsterdam tegen Zembla. Volgens De Vries verwordt de zeer besmettelijke gonorroe-bacterie bijna tot een superbug.

De soa is al jaren in opmars. Gemiddeld melden zich 6000 patiënten in Nederland per jaar. Er is slechts een antibioticum dat nog werkt: ceftriaxon. Maar dat middel is volgens apothekersvereniging KNMP momenteel niet leverbaar.



Vanwege de dreigende resistentie tegen ceftriaxon loopt er sinds twee jaar een studie naar een alternatief medicijn, maar volgens De Vries is die zeer tijdrovend en voorlopig zijn er nog geen resultaten te verwachten. (ANP)