Verwarring over beschikbaarheid antibioticum gonorroe

Apothekersvereniging KNMP en GGD Amsterdam waarschuwen in onderzoeksprogramma Zembla voor een dreigend tekort aan het gonorroe-medicijn ceftriaxon. Later in de aflevering blijkt echter dat het antibioticum nog ruim op voorraad is, maar dat de leveranciers niet bij de GGD bekend zijn.

Gemiddeld melden zich 6000 patiënten in Nederland per jaar met de seksueel overdraagbare aandoening. Volgens Henry de Vries van GGD Amsterdam dreigt de zeer besmettelijke gonorroe-bacterie een superbug te worden, waartegen geen antibioticum meer zou werken. Ceftriaxon is het enige middel dat nog werkt en daarvan zou een tekort dreigen.

Tekort?

Zembla onderzoekt de signalen van KNMP en GGD over tekorten aan ceftriaxon. Het lijkt erop dat er nog maar één farmaceut is die het middel maakt, Pharmachemie BV. Dat bedrijf kan volgens de eigen website niet meer leveren. Navraag bij het bedrijf wijst echter uit dat de 500 milligram weliswaar tijdelijk niet leverbaar is, maar dat er nog wel doses zijn van 1000 milligram en 2000 milligram. Bovendien blijken er nog twee andere bedrijven te zijn die het middel leveren, Hikma en Fresenius Kabi.

Bij de GGD is dit laatste onbekend. De bedrijven zijn staan ook niet vermeld als verstrekkers van ceftriaxon op de site van de apothekersvereniging KNMP. Hikma is een internationaal bedrijf dat haar productie voor Europa in Portugal en Italië heeft. In Nederland gerund door manager Ilonka Ligthart. Zij noemt het ongelofelijk dat de GGD zich druk maakt over dreigende tekorten terwijl Hikma het antibioticum volop op voorraad heeft. "Dat is hoe het in Nederland gaat. Je komt niets aan de weet. Je mag niet over prijzen praten. Je krijgt een offerte aanvraag waarop je zelf de prijs moet invullen. Je mag niet onderhandelen over de prijs."

Om een fatsoenlijk contract te krijgen moet die prijs reëel zijn zodat het rendabel blijft voor een kleinere speler als Hikma om ceftriaxon te leveren, legt Ligthart uit. Maar een andere partij die met een lagere prijs inschrijft, krijgt de opdracht. "En daarmee is de discussie gesloten."