Cao Kraamzorg algemeen verbindend verklaard

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de cao Kraamzorg 2018-2019 per 15 februari algemeen verbindend verklaard. Het besluit betekent dat alle werkgevers in de kraamzorgsector de cao vanaf deze datum moeten toepassen.

Brancheorganisatie Bo Geboortezorg en de vakbonden CNV, FBZ, FNV en NU’91 laten weten "erg blij" te zijn dat de cao in werking is getreden. Volgens de partijen draagt het besluit bij aan rust en een gelijk speelveld op het gebied van arbeidsvoorwaarden in de sector.

De cao, die onder meer afspraken bevat over loonsverhogingen van in totaal 5,75 procent en over vergoeding van alle verplichte scholings/herregistratiekosten van werknemers, is het resultaat van een lange periode van intensief onderhandelen tussen werkgevers en werknemers. De vakbonden legden de onderhandelingen in mei 2018 nog stil uit onvrede met de voorstellen van de werkgevers. Uiteindelijk kwam er eind juli dan toch een cao-akkoord tot stand.