De afgelopen vier jaar hebben zich ieder jaar meer verpleegkundigen ingeschreven om hun vak te mogen uitoefenen. Er kwamen ook wat verloskundigen bij, blijkt uit het zogeheten BIG-register. Het aantal fysiotherapeuten liep daarentegen, na een aanvankelijke stijging, wat terug.

De gezondheidszorg kan elk extra paar handen goed gebruiken, want er zijn grote personeelstekorten. En de komende jaren is er alleen maar meer personeel nodig.



Ongeveer 33.350 verpleegkundigen, verloskundigen en fysiotherapeuten gaven er de brui aan. Daartegenover stonden bijna 47.000 nieuwkomers, schrijft minister Bruno Bruins (Medische Zorg) aan de Tweede Kamer. Hij heeft de indruk dat de vertrekkers veelal met pensioen gingen.



Verpleegkundigen en andere zorgverleners moeten zich in het BIG-register inschrijven om hun werk te mogen doen. Om de vijf jaar moeten ze aantonen dat ze hun vak genoeg bijhouden om zich bijvoorbeeld verpleegkundige te mogen blijven noemen. (ANP)