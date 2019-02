Antonius heft patiëntenstop reumatologie op

De Antonius Zorggroep kan per 1 maart 2019 weer nieuwe patiënten ontvangen op de polikliniek Reumatologie in Sneek en Emmeloord, zo laat de zorgroep weten. Het besluit tot opheffing van de patiëntenstop is in nauw overleg met de omliggende Friese ziekenhuizen genomen.

De afdeling reumatologie raakte begin februari in opspraak na berichten over een langlopend conflict tussen de betrokken medisch specialisten. Als gevolg hiervan was er al een half jaar sprake van een patiëntenstop. Het Antonius Ziekenhuis kondigde daarop aan een onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de oorzaak van problemen bij de polikliniek reumatologie. Ook kondigde het ziekenhuis aan de samenwerking met de ziekenhuis overschrijdende maatschap van Fryske Reumatologen te zoeken.

De Fryske Reumatologen verzorgen de reumatologische zorg in het Medisch Centrum Leeuwarden, ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen en ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten. Vanaf 1 maart komt daar ook de locatie Emmeloord van de Antonius Zorggroep bij. "Door de handen als Friese ziekenhuizen ineen te slaan, in afstemming met de Friesland Zorgverzekeraar, wordt er gewerkt aan het verkorten van de wachtlijsten voor reumatologie in alle Friese ziekenhuizen", stelt het Antonius. "Voor de Antonius Zorggroep betekent dit dat de wachtlijst in zowel Sneek als Emmeloord zal worden ingeperkt."