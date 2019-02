Rechter: VGZ hoeft afbouwmedicatie niet te vergoeden

Zorgverzekeraar VGZ hoeft op maat gemaakte doseringen voor mensen die van de antidepressiva af willen niet zonder meer te vergoeden. Dat heeft de rechter besloten in een zaak die de Vereniging Afbouwmedicatie aanspande tegen de zorgverzekeraar, zo meldt De Gelderlander.

VGZ vindt dat patiënten die van de antidepressiva af willen, dat in primair moeten doen door stapsgewijs de standaard doseringen te verminderen. Individueel maatwerk is mogelijk wanneer de stappen met de standaarddosering te groot zijn. Eventuele vergoeding wordt in dat geval per individuele casus bekeken. De vereniging wil echter dat op maat gemaakte afbouwmedicatie per definitie wordt vergoed, omdat de slagingskans van deze pillen veel groter zou zijn dan bij stoppen met standaarddoseringen.

Vervolgstappen

De rechter gaat niet in deze redenering mee en is va oordeel dat VGZ voldoende tegemoet komt aan de behoefte van patiënten die hun medicatie willen afbouwen. Daarmee lijkt de bodem onder de campagne van vereniging weg geslagen. Na antidepressiva wilde de vereniging ook op maat gemaakte afbouwmedicatie van slaapmedicatie en antipsychotica gaan eisen. Tegenover De Gelderlander laat verenigingsvoorzitter Tess Jansen weten dat het bestuur zich beraadt op eventuele vervolgstappen.