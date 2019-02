Lab IJsselland gaat nauwer samenwerken met Parnassia

Het Algemeen Klinisch Laboratorium (AKL) van het IJsselland Ziekenhuis breidt haar dienstverlening uit voor de Parnassia Groep naar de regio Haaglanden. Het AKL doet al sinds 2012 de laboratoriumdiagnostiek voor Parnassia Groep in de regio Rotterdam.

Met de ondertekening van het vernieuwde contract is voor alle cliënten van de Parnassia Groep in hun directe leefomgeving laboratoriumdiagnostiek beschikbaar. Het gaat hierbij om mensen met ernstig psychiatrische aandoeningen en verslavingsproblemen.

Zowel in de klinieken van de Parnassia Groep als ook in de thuissituatie wordt er gezorgd voor bloedafnames en diagnostiek die door de behandelaren van de Parnassia worden aangevraagd. Daarnaast zijn er in de regio Rotterdam vele prikpunten beschikbaar waar ambulante Parnassia cliënten terecht kunnen voor een bloedafname. De diagnostiek wordt uitgevoerd op het AKL van het IJsselland Ziekenhuis. Hierdoor ontvangen alle behandelaren eenduidige informatie ontvangen in het Elektronisch Cliëntendossier van de Parnassia Groep.

Partners

Per januari 2019 breidt AKL deze activiteiten uit naar de regio Den Haag. In deze regio wordt de bloedafname verricht samen met de partners Star-SHL en de bloedafnamepunten van de HMC-groep. De samenwerking met Parnassia zal per medio 2019 nog verder uitgebreid worden met de regio Rijnmond Zuid, Zuid-Hollandse Eilanden en Drechtsteden.