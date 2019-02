Patiënt die voldoende eiwitten eet ligt minder lang in ziekenhuis

Patiënten die genoeg eiwitten binnen krijgen liggen minder lang in het ziekenhuis en lopen tijdens hun opname minder risico op complicaties. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Dorian Dijxhoorn, arts-onderzoeker bij het Radboudumc. Dijxhoorn deed onderzoek naar de effectiviteit van het voedingsconcept FoodforCare in vergelijking met het traditionele voedingsconcept dat tot 2016 in het umc in Nijmegen werd geserveerd.

Aan het onderzoek deden ruim zevenhonderd patiënten mee. Hun eten en drinken werd nauwkeurig gewogen om vast te stellen welke voedingsstoffen zij binnenkregen. Daaruit is gebleken dat patiënten door het FoodforCare-concept vaker aan hun eiwitbehoefte komen. Met elke tien procent die patiënten dichter bij hun eiwitbehoefte komen, neemt de ligduur met een kwart dag af. Met een kortere ligduur neemt tevens het risico op complicaties af, omdat eiwitten belangrijk zijn voor de spieropbouw en wondgenezing.

In een interview met NRC Handelsblad wijst Dijxhoorn erop dat ziekenhuiseten behalve voedzaam ook lekker moet zijn, er aantrekkelijk moet uitzien en lekker moet ruiken. "Het is belangrijk dat het eten in een ziekenhuis lekker ruikt en dat de geur niet te doordringend is", zegt de arts in de krant. "Dat is het eerste waarmee patiënten rond etenstijd worden geconfronteerd. Als die tegenstaat, hebben ze meteen ook minder zin in de maaltijd."

Voedselverspilling

FoodforCare is een initiatief van jonge kankerpatiënten, het Radboudumc en cateraar Maison van den Boer. Uit eerder onderzoek is gebleken dat het concept, waarbij het gebruik van verse ingrediënten centraal staat, ook helpt om voedselverspilling tegen te gaan. Het Radboudumc zette in de periode van 2012-2014 een grote stap in het terugdringen van voedselverspilling, van 40 naar 25 procent. De daling wordt met name veroorzaakt doordat patiënten direct aan het bed hun eten kunnen kiezen en er meerdere keren per dag kleinere gerechtjes worden aangeboden. Het umc heeft dan ook besloten om door te gaan met FoodforCare en de eigen keuken te sluiten.

Oplossoep

FoodforCare, inmiddels een bedrijf met 100 werknemes, ziet met het onderzoek van Dijxhoorn bevestigt dat er een direct verband is tussen voeding enerzijds en de ligduur en complicaties bij ziekenhuisopname anderzijds. Volgens het bedrijf biedt het voedingsconcept ook kansen op de kosten van ziekenhuiszorg te reduceren.

"De kosten voor uitsluitend eten en drinken per patiënt, per dag in Nederland variëren van zo'n 7 euro tot 12 euro. Gegeven dat de kosten voor een ziekenhuisopname per dag, afhankelijk van intensiteit van verpleging, circa 900 euro bedragen is de business case snel gemaakt. Zowel economisch als kwalitatief is er onomstotelijk bewijs om het voedingsbeleid binnen ziekenhuizen opnieuw onder de loep te nemen. Voor oplossoep en drie maaltijdmomenten per dag is geen plek meer", aldus FoodforCare.