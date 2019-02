Harde Brexit heeft mogelijk gevolgen voor artsendiploma’s

Een no deal Brexit kan gevolgen hebben voor artsen met een Britse opleiding dan wel Nederlandse artsen die in het Verenigd Koninkrijk werkzaam zijn. Mocht Groot-Brittannië de EU zonder verdere afspraken verlaten, dan vervalt de automatische wederzijdse erkenning van diploma’s tussen Nederland en Groot-Brittannië. Dit geldt zowel voor artsendiploma’s als specialistendiploma’s.

Bij een no deal Brexit krijgen artsen te maken krijgen met langdurige erkenningsprocedures, zo stellen beroepsorganisatie KNMG en de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS), omdat de betrokken keuringsinstanties vanaf dan de gevolgde opleiding inhoudelijk op gelijkwaardigheid aan de eigen opleiding gaan beoordelen alvorens een diploma te erkennen. Deze toetsing kan bovendien leiden tot een negatieve beoordeling, waardoor eerst een aanvullende stage of deelopleiding moet worden gevolgd om alsnog een erkenning te krijgen.

Het is nog niet zeker wat er gebeurt met erkenningen die voor 29 maart zijn verleend. De KNMG verwacht deze gehandhaafd blijven in zowel Nederland als het VK. Overleg met het ministerie van VWS moet hier op korte termijn meer duidelijkheid over geven.

Lukt het de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk wel om afspraken te maken voor 29 maart, dan volgt een overgangsperiode tot en met 2020. De RGS verwacht dat er in die periode dan niets verandert rond de diploma-erkenning.