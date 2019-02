Abortusklinieken willen dat overheid spiraaltje vergoedt

Om het aantal abortussen omlaag te krijgen, moet de overheid spiraaltjes vergoeden voor vrouwen die al een zwangerschap hebben laten afbreken. Daarvoor pleiten de gezamenlijke abortusklinieken onder aanvoering van de Zwolse kliniek Stimezo.

Vrouwen die zich voor een abortus bij een kliniek melden, beschermen zich over het algemeen niet goed genoeg, zegt Margreet Jansen, directeur van Stimezo, in het AD. Het plaatsen van een spiraaltje zou het risico op een volgende ongewenste zwangerschap verlagen.

Op dit moment is het echter niet altijd makkelijk voor vrouwen om een spiraal te krijgen. "Als een vrouw zich bij de huisarts voor een spiraaltje meldt, vraagt die haar om er een te kopen bij de apotheek. Daarna mag ze opnieuw naar de huisarts, maar soms heeft die niet de echoapparatuur die nodig is om te bepalen waar het spiraaltje precies moet worden geplaatst. Dan moet de vrouw naar het ziekenhuis en daar is het plaatsen veel duurder", zegt Jansen in de krant.

Verantwoordelijk minister Bruins (Medische Zorg) zou vanaf volgend jaar de vergoeding voor de spiraaltjes moeten opnemen in de subsidie voor de klinieken, vindt Jansen. Bij de abortusklinieken loopt op dit moment een onderzoek naar wat dit zou kosten.

In april zitten de abortusklinieken aan tafel met Bruins. Ze zullen de minister dan ook vragen om een opleidingstraject voor abortusartsen op te zetten. Door vergrijzing is het aantal abortusartsen gehalveerd, van 53 naar 27, aldus Stimezo-directeur Margreet Jansen.

In 2017 werden in Nederland 30.523 zwangerschapsafbrekingen uitgevoerd, blijkt uit deze maand verschenen cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Dat is 379 meer dan het jaar daarvoor.