‘Overstapsubsidie’ verleidt 2 (twee!) specialisten tot loondienst

De subsidie die vrijgevestigde medisch specialisten moet bewegen om in loondienst te gaan, is recentelijk vrijwel niet aangesproken, zo meldt de NOS. De laatste twee jaar zouden slechts twee artsen gebruik hebben gemaakt van de regeling.

De subsidieregeling maakte in 2015 deel uit van de invoering van integrale tarieven. Toenmalig minister Schippers hoopte dat de subsidie van maximaal een ton per persoon medisch specialisten kon bewegen het ondernemerschap op te geven en te kiezen voor loondienst. Volgens Schippers zou dit de bestuurbaarheid van het ziekenhuis ten goede komen.

De maatregel was al vanaf de invoering weinig in trek. De eerste twee jaar meldden zich slechts 560 van de 10.000 vrijgevestigde medisch specialisten voor de regeling. Dankzij de geringe animo hield VWS-minister Schippers 44 miljoen euro over van de in totaal 100 miljoen euro die beschikbaar was.

Toch besloot Schippers eind 2016 om de regeling nog een keer met twee jaar te verlengen. Daar was werd een bedrag van 10 miljoen euro voor vrijgemaakt. Daar is nog zeker 9,8 miljoen euro van over, aangezien er in 2017 en 2018 in totaal twee aanvragen binnen kwamen.

Good will

Dit jaar loopt de subsidieregeling af. Artsen die er nog gebruik van willen maken kunnen tot 1 maart een aanvraag doen. Huidig minister Bruins weet niet waarom er maar zo weinig aanvragen binnenkomen. Hij laat er volgens de NOS onderzoek naar doen. Een mogelijk antwoord ligt in de hoogte van de good will. Die ligt met gemiddeld drie ton per medisch specialist dire keer hoger dan het maximale subsidiebedrag.