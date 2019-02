Vicevoorzitter rvb zegt UMC Utrecht gedag

Frank Miedema heeft op 19 februari afscheid genomen als decaan en vicevoorzitter van het UMC Utrecht. Hij was tien jaar lid van de raad van bestuur en decaan van de faculteit Geneeskunde van de Universiteit Utrecht.

Gedurende deze periode heeft Miedema zich ingezet om ‘Open Science’ op de wetenschappelijke kaart te zetten. “Het juiste onderzoek op de juiste manier doen, zodat patiënten en maatschappij er baat bij hebben”, aldus Miedema.

Als blijk van waardering voor zijn werk kreeg hij van burgemeester Jan van Zanen een koninklijke onderscheiding. Van Zanen roemde in zijn speech Miedema’s nationaal en internationaal toonaangevende rol op het gebied van immunologie en aidsbestrijding. Miedema blijft zich als hoogleraar aan het UMC Utrecht en de UU inzetten.

Nieuwe rol

Miedema gaat zijn kennis over onderzoek verder delen met de leerstoel Open Science op de Universiteit van Utrecht. Per 1 maart 2019 is hij benoemd tot vicerector Research van de Universiteit Utrecht. Hij vertegenwoordigt daarmee de Universiteit Utrecht vooral in de context van de League of European Research Universities (LERU). Het betreft een opdracht voor drie jaar.